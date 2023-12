Schwimmender Optiker aus Wals-Siezenheim wurde Europameister

Der Walser Bernhard Auner (58) bezeichnet sich selbst als "Schwimmopa". Als solcher gewann er bei der Masters-Kurzbahn-EM auf Madeira Gold.

Zwölf Monate Pause - so lautete die Diagnose der Ärzte nach dem Riss der Quadrizepssehne, den sich Bernhard Auner im Dezember 2022 zuzog. Kein Dreivierteljahr später holte er im Sommer bereits die Plätze fünf und sechs bei der Masters-WM in Japan. Nur elf Monate nach seiner Verletzung folgte kürzlich der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere: Gold über 100 Meter Brust und Silber über 50 Meter Brust (AK 55) bei der Kurzbahn-EM der Masters auf Madeira mit über 900 Teilnehmern aus 32 Ländern.

Für seinen Erfolg trainiert Auner auch mit 58 Jahren hart. "Ich bin dreimal bis fünfmal die Woche im Wasser und absolviere Krafteinheiten. Dazu gibt es immer wieder Ausdauertrainings am Rad im Sommer oder auf der Loipe im Winter", sagt Auner.

Talent und hartes Training allein hätten ihn aber nicht so weit gebracht, betont der gebürtige Steirer: "Ohne die Rücksicht meiner Familie auf den Sport wären diese Leistungen nicht möglich."

Mit 12 zum Leistungssport

An seine drei Kinder hat Auner die Sportbegeisterung zumindest teilweise weitergegeben. Die 23-jährige Tochter schaffte es ins Karate-Nationalteam. Sie ist es auch, die Auner zum mittlerweile zweifachen Großvater gemacht hat. "Darum darf man mich ruhig auch als ,Schwimmopa' bezeichnen", witzelt Auner im FN-Gespräch.

Er selbst begann mit zwölf Jahren mit dem Leistungssport. Mit der vielfachen österreichischen Staatsmeisterin und Olympiateilnehmerin Judith Draxler hatte er in der Steiermark eine Trainingsgemeinschaft. Zwischen 1987 und 1990 war er im Schwimmnationalteam und wurde zweifacher Vizestaatsmeister über 100 Meter Brust sowie siebenfacher steirischer Meister. "Für eine EM-, WM- oder Olympiaqualifikation hat es aber leider nie gereicht", so Auner.

Nach der Beendigung seiner aktiven Karriere aus beruflichen Gründen ging er sechs Jahre in die Schweiz, bevor er sich 1997 mit seiner Frau als Optiker in Salzburg selbstständig machte. Seit mittlerweile 23 Jahren lebt die Familie in Wals.

23 österreichische Rekorde

Nach seiner Rückkehr zum Schwimmsport im Jahr 2006 holte Auner noch 13 Mal den Salzburger Landesmeistertitel in der allgemeinen Klasse, bevor er sich den Masters und damit den Seniorenklassen zuwandte. Seit 2013 hat er - neben dem jüngsten EM-Titel - zehn internationale Podestplätze zu Buche stehen. Aktuell hält Auner außerdem 23 österreichische Rekorde in den Altersklassen 45, 50 und 55. Genug hat er deshalb aber noch lange nicht: "Ein WM-Titel oder Weltrekord wäre schön."



3 Fragen noch...

Kraft vor einem Wettkampf gibt mir...

meine Frau, Kinder und Enkel

Was ist Ihre größte Stärke?

Ich bin mental sehr stark und immer positiv.

Welcher Erfolg fehlt noch?

Masters-Weltmeister und Weltrekord