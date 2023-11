Schwimmer Luka Mladenovic hat Extrakilometer vor der Brust: Über kurz oder lang an die Weltspitze

Salzburgs Spitzenschwimmer Luka Mladenovic wechselt vor der Kurzbahn-EM auf die Langbahn. Der Umweg soll motivieren.

Luka Mladenovic will sich mit den Großen messen. Der 19-jährige Salzburger Schwimmer, bei der SN-Sportlerwahl 2022 als Rookie des Jahres mit einem Leonidas prämiert, legt unmittelbar vor der nächstwöchigen Kurzbahn-Europameisterschaft in Otopeni, Rumänien, Extraschichten ein. Beim Qualifikations-Meeting in den Niederlanden kann er ab Freitag auf der Langbahn die WM- und Olympia-Limits ins Visier nehmen.

"Rotterdam ist nicht auf meinem Trainingsplan gestanden, aber Luka wollte gern dabei sein. Es ist ein cooles Event, das er im Vorjahr krank verpasst hat. Er soll viel Motivation mitnehmen und dann bei der EM richtig abliefern", sagt Landestrainer Plamen Ryaskov, der auf der Langbahn keine Wunderdinge erwartet. Dass Mladenovic eine Normzeit für die WM oder gar Olympia unterbiete, sei nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Denn der gemeinsame Fokus habe in den vergangenen Wochen der Kurzbahn und der Europameisterschaft gegolten. Und der Saisonstart sei holprig gewesen, da sein Schützling sich mehr auf die Schule fokussiert und wenige Kilometer im Wasser absolviert habe als üblich, sagt der Coach. "Wenn man das bedenkt, sind die bisherigen Zeiten überraschend gut, aber eben auf der Kurzbahn. Das kann trügerisch sein."

In Rotterdam startet Mladenovic am Freitag in seiner Paradedisziplin 200 Meter Brust. Danach folgen die Bewerbe über 200 Meter Lagen und die halbe Brust-Distanz, ehe er am Montag nach Bukarest fliegt - und dort auf den zweiten Salzburger EM-Starter Luca Karl sowie Ryaskov trifft. Der Coach sagt: "Wir haben uns erstmals gezielt auf ein Großereignis der allgemeinen Klasse vorbereitet. Das Ziel sind so viele Finalteilnahmen wie möglich."