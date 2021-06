Seekirchen gewinnt Krimi - St. Veit weiter makellos

Siebentes Spiel, sechster Sieg - Seekirchens Bundesliga-Faustballerinnen bezwangen am Samstagvormittag auch Laakirchen. Das Duell über sieben Sätze war aber nichts für schwache Nerven. Bereits am Sonntag folgt der nächste Schlager. St. Veit gewann auch das fünfte Spiel in der 2. Bundesliga und führt die Tabelle an.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Seekirchen jubelt über den nächsten Sieg.

Nur gegen Titelverteidiger Nußbach haben sich Seekirchens Faustballerinnen in der 1. Feld-Bundesliga heuer bislang geschlagen geben müssen. Am Samstag hatten Annika Huber und Co. in Laakirchen zwar hart zu kämpfen, doch nach einem packenden Fight gingen die Punkte an die Flachgauerinnen. Ohne Lena Fischer, die als zweite Angreiferin neben Sabine Süffert üblicherweise gesetzt ist, gewann das Gästeteam mit 5:11, 11:7, 7:11, 11:8, 10:12, 11:9 und 12:10. Seekirchen entgeht Viertelfinale gegen Spitzenreiter "Wir waren ersatzgeschwächt und konnten daher befreit aufspielen. Wir sind sehr froh, dieses knappe Spiel für uns entschieden zu haben", sagte Kapitänin Huber anschließend. Mit dem sechsten Saisonerfolg hat das drittplatzierte Team ein weiteres großes Ziel erreicht. Nach dem Klassenerhalt steht nun auch fest, dass Seekirchen im Viertelfinale nicht auf den Grunddurchgangssieger treffen kann, weil man nicht mehr aus den Top 5 zu verdrängen ist. "In den verbleibenden zwei Spielen können wir unsere Ausgangsposition vielleicht weiter verbessern", sagte Huber, deren Team bereits am Sonntag um 11 Uhr den Tabellenzweiten Urfahr empfängt. "Sie sind erfahren und defensiv sehr gut." St. Veit gewann erneut In der zweithöchsten Spielklasse bleibt St. Veit das Maß der Dinge. Die Pongauerinnen setzten mit einem 4:1-Heimerfolg (11:9, 11:6, 11:6, 5:11, 11:7) über Münzbach am Samstag einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg. Nach dem fünften Sieg im fünften Saisonspiel führt St. Veit die Tabelle an.