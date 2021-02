Seekirchen-Girls schreiben Geschichte

Die Faustballerinnen des ASKÖ Seekirchen sorgten für den ersten Titel eines Salzburger Teams. Nun wollen sie auch international glänzen.

41 Jahre nach der Gründung des ASKÖ Seekirchen war Obmann und Gründungsmitglied Gerhard Strasser am vergangenen Sonntag am Ziel seiner Träume: Der ASKÖ Seekirchen sicherte sich in der Frauen-Bundesliga den Hallenmeistertitel. "Eine sensationelle Leistung unserer Mädels. Mit diesem Erfolg haben wir nicht gerechnet", erklärt Strasser, der das Finalturnier in Kärnten wegen der Coronabestimmungen nur via Livestream von zu Hause mitverfolgen konnte.

Ganz überraschend kam der Titelgewinn aber nicht. Der Kern der Seekirchnerinnen spielt seit vielen Jahren zusammen und ...