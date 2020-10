Seekirchen lässt sich nicht abschütteln

Die Schriebl-Elf ist nach dem Sieg in Saalfelden wieder im Aufstiegsrennen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge schien es so, als ob der Sensationsmannschaft Seekirchen im Saisonfinish der Regionalliga Salzburg die Luft ausgehen würde. Die Flachgauer haben sich am Samstag aber eindrucksvoll zurückgemeldet. In Saalfelden gewann die Elf von Trainer Alexander Schriebl mit 2:1 und hat fünf Runden vor Schluss als Vierter nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Austria Salzburg. Von einer möglichen Qualifikation für die überregionale Westliga will der Erfolgscoach aber weiterhin nichts wissen: "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Für uns ist jede Partie schwer, bereits am Dienstag gegen St. Johann wartet der nächste Brocken auf uns."

Zum Problem könnte die dünne Kaderdecke werden. Mit Fabian Neumayr fehlt bereits ein wichtiger Spieler, nun muss Seekirchen auch um Nico Tezzele bangen. Der Goalie hat sich bei der Niederlage in Kuchl den Ringfinger gebrochen und konnte in Saalfelden nicht auflaufen. "Er hat mit einer Schiene aber schon wieder leicht trainiert, vielleicht kann er schon bald wieder spielen", erläutert Seekirchens Sportlicher Leiter Mario Lapkalo, auf dessen Verein am kommenden Wochenende ein Highlight wartet. In der zweiten ÖFB-Cuprunde wartet der Bundesligist Altach. "Zuerst liegt der Fokus auf St. Johann, danach können wir uns auf das Altach-Spiel freuen."

Ganz anders sieht die Lage in Saalfelden aus. Die Pinzgauer müssen den angepeilten Aufstieg in die 2. Liga nach der nächsten Niederlage wohl schon abschreiben. Mit nur 16 Zählern findet sich die Truppe von Startrainer Christian Ziege nur auf Platz sechs wieder. Auf Rang zwei fehlen bereits neun Punkte. "Wir haben alles probiert, ich kann unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer war dann Feuer drinnen und wir waren am Drücker", analysierte Ziege das 1:2 gegen Seekirchen. Aufgeben wollen die Pinzgauer und ihre US-Investoren aber nicht: Nächste Saison soll der Aufstieg erneut in Angriff genommen werden.