Seekirchen: Mit Glückshose in die Westliga?

Seit Mario Lapkalo eine spezielle Hose trägt, ist Seekirchen ungeschlagen.

Dass Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo modisch gerne einmal aus der Reihe tanzt, hat der 48-Jährige in den vergangenen Jahren an der Seitenlinie schon des Öfteren gezeigt. Seit einigen Wochen ist bei Lapkalo eine Schottenstoffhose nicht mehr wegzudenken. "Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber seit ich diese Hose trage, haben wir nicht mehr verloren", erklärt der Erfolgstrainer. Nur in Runde eins setzte Lapkalo auf eine andere Hose, prompt verlor seine Mannschaft. "Solange wir gewinnen, werde ich bei den Spielen auch nichts anderes ...