Seekirchen sichert sich das dritte Cup-Ticket

Seekirchen krönte mit einem 4:0-Heimsieg gegen Wörgl eine sensationelle Saison und schnappte St. Johann noch den ÖFB-Cup-Startplatz weg.

Seekirchen hatte am Freitag allen Grund zum Feiern. Die Flachgauer gewannen in der letzten Westliga-Runde gegen Wörgl mit 4:0 und schlossen die Saison damit mit 51 Punkten als Fünfter ab. "Damit haben wir unseren Punkterekord eingestellt und die beste Regionalliga-Platzierung in der Vereinsgeschichte erreicht. Eine hervorragende Saison", freut sich Seekirchens Sportlicher Leiter Mario Lapkalo. Peter Pöllhuber und Co. überholten in der Tabelle noch St. Johann und sicherten sich damit das dritte Salzburger ÖFB-Cup-Ticket. Bereits qualifiziert waren die beiden Landescup-Finalisten Anif und Zell am See.

"Ein schöner Lohn für den ganzen Verein. Hoffentlich bekommen wir einen attraktiven Gegner zugelost", erklärt Lapkalo, der für die neue Saison schon drei Neuzugänge präsentieren kann: Stefan Fuchsberger (Neumarkt), Patrick Probst (Berndorf) und Fabian Neumayr (Thalgau). Starkes Interesse zeigen die Flachgauer zudem am SAK-Trio Lukas Alterdinger, Eugen Rexhepi und Danijel Vucanovic.

Mit der nächsten Blamage verabschiedete sich Bischofshofen in die Sommerpause. Eine Woche nach der 2:9-Pleite gegen Anif verloren die Pongauer zu Hause gegen Hohenems mit 3:10. "Eine Katastrophe. Mehr will nicht mehr sagen", ärgert sich BSK-Trainer Johann Davare, der sich zumindest über den nächsten Neuen freuen konnte: Marc Bautista kommt aus Straßwalchen.