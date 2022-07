Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo: "Unser Ziel bleibt das obere Play-off"

Seekirchen bleibt trotz Fehlstart und Kaderumbruch optimistisch. Gegen den SAK soll am Freitag der erste Saisonsieg eingefahren werden.

Seekirchen konnte die überragende Saison 2021/22 mit dem Frühjahrstitel in der Regionalliga Salzburg krönen. Dass die Wallerseer in der neuen Spielzeit trotzdem nicht zu den Spitzenteams zählen werden, war Trainer Mario Lapkalo bereits vor der bitteren Startpleite gegen Aufsteiger Hallein (1:2) klar. "Während sich die Konkurrenz teilweise namhaft verstärkt hat, haben wir unseren Kader noch einmal verjüngt. Es könnte ein schwieriges Jahr werden", erläutert Lapkalo. Die Abgänge von Goalie Nico Tezzele, David Ebner, David Ogunlade, Michael Noggler und Trainersohn Alexander Lapkalo, der den Verein in wenigen Wochen Richtung USA verlassen wird, wurden nicht adäquat ersetzt. Von den Neuzugängen kann nur Routinier Bernhard Löw, der noch eine Sperre absitzen muss, mit Regionalliga-Erfahrung aufwarten.

"Der Verein baut auf seinen starken Nachwuchs und diese Philosophie trage ich zu 100 Prozent mit", sagt Lapkalo, der seinen Optimismus noch nicht verloren hat: "Unser Ziel bleibt das obere Play-off, damit wir im Frühjahr noch die Chance auf eines der vier Westliga-Tickets haben." Den ersten Schritt Richtung Top 7 in der Regionalliga Salzburg will Seekirchen am Freitag mit einem Heimsieg gegen den SAK machen. "Der SAK hat sich gut verstärkt und wird ein schwerer Gegner. Aber zu Hause muss man uns erst einmal schlagen", sagt Lapkalo, der auf einige Stammspieler verzichten muss.

Auch SAK-Trainer Roman Wallner kann in der zweiten Runde nicht aus dem Vollen schöpfen, reist aber trotzdem zuversichtlich in den Flachgau: "Ein schweres Spiel, aber wir haben uns gegen Saalfelden, trotz Niederlage, gut präsentiert und wollen in Seekirchen punkten."

Im zweiten Freitagsspiel fordert Anif, das zum Auftakt ein 3:3 in Golling erreicht hat, Leader Bischofshofen (4:1 gegen Grünau). "Wir haben gegen Grünau eine sehr starke zweite Halbzeit gezeigt und wollen auch Anif mit drei Punkten verlassen. Der Gegner hat seinen Kader im Sommer stark verändert und ist für mich schwer einschätzbar", betont Bischofshofen-Coach Andreas Fötschl.