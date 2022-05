Seekirchen verliert seinen "Hexer"

Nico Tezzele wird nächste Saison nicht mehr das SVS-Tor hüten.

Dass Tabellenführer Seekirchen am Samstag in der Regionalliga Salzburg nicht die zweite Frühjahrspleite hinnehmen musste, lag vor allem an Nico Tezzele. Der Torhüter machte einige Topchancen der Anifer zunichte und hatte damit großen Anteil am Punktgewinn. "Das Spiel hätte statt 1:1 auch 5:5 ausgehen können. Beide Torhüter haben hervorragend gehalten", erklärt Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo. In der Nachspielzeit blieb den Anifern der Torschrei im Hals stecken: Tezzele klärte einen Volleyschuss aus kurzer Distanz mit dem Kopf zur Ecke.

