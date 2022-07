Seekirchen verlor Cup-Auftakt in Bregenz mit 0:3

Ein Doppelschlag und ein später Konter besiegelten das Aus in der 1. Runde des ÖFB-Cups.

Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo wusste bereits im Vorfeld, dass es für sein neu formiertes Team beim ÖFB-Cup-Auftakt gegen Schwarz Weiß Bregenz schwer werden würde. Und er sollte recht behalten. Die Flachgauer mussten sich am Samstag in Vorarlberg mit 0:3 (0:2) geschlagen geben und konnten über weite Strecken keine große Gegenwehr leisten.

"Wir haben sie eingeladen"

Nach einem recht ereignislosen Start hatte Bregenz nach 25 Minuten gleich zwei große Chancen. Der erste Versuch konnte geblockt werden, der zweite ging daneben. "Aber damit haben wir sie quasi eingeladen und sie haben unsere Fehler dann eiskalt ausgenützt", erinnert sich Lapkalo. So brachte Vinicius Maciel Gomes die Bregenzer per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Seekirchen bäumte sich zwar in den letzten zehn Minuten vor der Pause noch einmal auf und hatte auch mehrere gute Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer, aber mehr als ein Stangentreffer von Aaron Volkert sprang dabei nicht heraus. "Die wenigen Chancen, die du bekommst, musst du dann halt auch nützen, aber das ist uns heute nicht geglückt", betont Lapkalo.

"Kinder gegen Männer"

Nach der Pause hatte Seekirchen dann mehr vom Spiel, aber ohne wirklich gefährlich zu werden. "Der Gegner hat sich etwas zurückgezogen oder ist körperlich ein wenig eingebrochen, das haben wir aber nicht nützen können, um uns klare Chancen herauszuspielen", berichtet Laplako. So lief sein Team in der Nachspielzeit noch in einen Konter, den Veljko Vukasinovic zum 0:3-Endstand abschloss. "Phasenweise hat man den Eindruck bekommen, dass da Kinder gegen Männer spielen, wobei wir die Kinder waren", meinte der Coach. "Aber wir haben bislang erst drei Wochen gemeinsam trainiert und auch etliche Ausfälle zu beklagen. Das wird heuer sicher keine einfache Saison, dafür ist der Umbruch in der Mannschaft einfach zu groß."