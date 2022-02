Seekirchen will nicht rechnen

Finaleinzug soll nicht erst im Spitzenspiel gegen Nußbach fixiert werden.

Die Seekirchner Faustballerinnen gehen als Spitzenreiter in die abschließende Doppelrunde des Grunddurchgangs der Hallen-Bundesliga. Am Samstag empfangen Annika Huber und Co. zuerst den Abstiegskandidaten Urfahr, ehe das Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger Nußbach ansteht. Auf das Gipfeltreffen - und Rechenspiele bei einer Niederlage - will es der Flachgauer Titelverteidiger im Kampf um den ersten Platz und den direkten Finaleinzug aber nicht ankommen lassen. "Wir wollen Urfahr ohne Satzverlust schlagen. Dann sind wir nicht mehr einzuholen. Das ist unser Anspruch", sagt Seekirchens Trainer Mathias Karafiat, dessen Team jeweils zwei Punkte vor Nußbach (sieben Sätze zurück) und Laakirchen (zwölf) liegt.

Seekirchen muss den coronabedingten Ausfall von Abwehrspielerin Katrin Gürtler verkraften. "Ansonsten sind alle einsatzbereit", erklärt Karafiat, der auf einen souveränen Auftritt gegen die Linzerinnen hofft. "Idealerweise können wir dann gegen Nußbach ohne Druck spielen und etwas für das Finale ausprobieren."

Auch Obmann Gerhard Strasser kann auf eine Nervenschlacht verzichten. "Gegen Urfahr sind wir Favorit, gegen Nußbach entscheidet die Tagesform. Wichtig ist, dass wir geduldig bleiben und es nicht mit der Brechstange erzwingen wollen", sagt der Vereinsboss, dessen Herrenteam am Sonntag in Kremsmünster auf die Gastgeber und Urfahr trifft.