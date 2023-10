Seekirchens Damen gehen beim Weltfinale auf Medaillenjagd

Die Flachgauerinnen haben sich für ihr Debüt in Brasilien mit zwei Spielerinnen verstärkt.

In der heimischen Feld-Bundesliga haben die Faustball-Teams des ASKÖ Seekirchen eine starke Herbstsaison bestritten. Die Damen gingen in der 1. Bundesliga ebenso wie die Herren in der 2. Bundesliga sogar als Tabellenführer in die Winterpause. Für die Damen um Kapitänin Annika Huber war die letzte Meisterschaftsrunde gleichzeitig die Generalprobe für ihren Auftritt bei den World Tour Finals, die ab Donnerstag in Curitiba (Brasilien) stattfinden. So stand beim Herbstfinale der Liga erstmals Teresa Spadinger für Seekirchen auf dem Platz. Die sonst in Pfungstadt (Deutschland) engagierte Angreiferin wird die Salzburgerinnen in Brasilien verstärken und flexibler machen. Am Samstag landeten die letzten Spielerinnen nach fast eintägiger Anreise in Rio de Janeiro. "Wir haben uns hier ein Appartement gemietet und werden uns noch ein paar schöne Tage machen, bevor es weiter zum Spielort geht", erzählt Huber.

In Curitiba treffen die Seekirchnerinnen dann auf Rejaune Sinhori, die sie als zweite Brasilianerin neben Hauptangreiferin Sabine Süffert in ihrer Heimat unterstützt. Für den Flachgauer Club ist es die erste Teilnahme am Weltfinale. Beim europäischen Pendant haben die Flachgauerinnen vergangenes Jahr Silber geholt. Das große Ziel ist es, auch in Brasilien den Sprung aufs Podest zu schaffen.