Seekirchens Faustballer müssen um Finalturnier zittern - Damenteam scheitert

Die Flachgauer unterlagen zum Abschluss des Bundesliga-Grunddurchgangs sowohl Kremsmünster als auch Enns in fünf Sätzen. Nun kann Froschberg am Sonntag noch an den drittplatzierten Salzburgern vorbeiziehen. Nach zwei Niederlagen bereits ausgeschieden sind die Seekirchnerinnen.

Seekirchens Faustballer hatten sich in den vergangenen Wochen eine sehr gute Ausgangslage für die abschließende Doppelrunde in der 1. Hallen-Bundesliga verschafft. Mit beeindruckenden 3:0-Erfolgen über Titelverteidiger Vöcklabruck und den direkten Konkurrenten Froschberg war man in der Vorwoche auf den dritten Rang vorgeprescht. Den erstmaligen Einzug in das Finalturnier der Top 3 hatte man nun in der eigenen Hand.

Zwei knappe Niederlagen schmerzen Seekirchens Herren

Am Samstag konnten Kapitän Florian Putre und Co. ihre Chance aber nicht nutzen. In Enns verloren sie zunächst gegen Nachzügler Kremsmünster 2:3 (11:8, 10:12, 3:11, 11:2, 8:11), ehe dann auch der Gastgeber im direkten Duell das bessere Ende für sich hatte. Seekirchen bleibt nach dem 11:8, 6:11, 5:11, 11:8, 5:11 zwar aufgrund des besseren Satzverhältnisses vor Enns. Froschberg hat nun aber gute Chancen vorbeizuziehen. Die Linzer liegen bei gleichem Satzverhältnis zwei Punkte (ein Sieg) zurück und treffen am Sonntag auf den Tabellensechsten Grieskirchen und Schlusslicht Münzbach.

Seekirchnerinnen sind ausgeschieden

Das Damenteam konnte den Tag aus Seekirchner Sicht nicht mehr retten. Auch Annika Huber und Co. waren als Drittplatzierte in den abschließenden Spieltag gegangen. Gegen die unmittelbaren Verfolgerinnen Laakirchen (11:9, 5:11, 5:11, 2:11) und Urfahr (1:11, 11:9, 6:11, 6:11) setzte es am Samstag aber 1:3-Niederlagen. Das Finalturnier verpassen die Seekirchnerinnen daher heuer.