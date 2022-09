Seekirchens Faustballerinnen erzwingen Entscheidungsspiel

Nach dem 4:0-Heimerfolg über Linz Urfahr im zweiten Bundesliga-Viertelfinalspiel geht es am Sonntag um den Einzug ins Finalturnier der drei besten Mannschaften.

Seekirchens Faustballteam ist weiter im Rennen um den Titel in der 1. Damen-Bundesliga. Nach der überraschenden Hinspielniederlage im Viertelfinale gegen Linz Urfahr, revanchierten sich die Flachgauerinnen im Heimspiel am Samstag. Ohne Satzverlust erzwangen Annika Huber und Co. das dritte und entscheidende Duell um den Einzug ins Finalturnier. Dieses wird am Sonntag erneut um 15 Uhr in Seekirchen angepfiffen.

Nur zweiter Satz war umkämpft

Am Samstag hatten die Gastgeberinnen nur im zweiten Satz zu kämpfen. Nach einem furiosen 11:4 zum Auftakt ging der zweite Durchgang in die Verlängerung. In dieser behielt Seekirchen aber mit 15:13 die Oberhand. Danach dominierten die ASKÖ-Frauen aber wieder und fixierten den klaren Erfolg mit 11:5 und 11:9 in den beiden folgenden Sätzen. Während Freistadt auch das zweite Viertelfinalduell gegen Arnreit gewonnen hat, erzwang Titelverteidiger Nußbach (4:0 gegen Laakirchen) wie Seekirchen ein Entscheidungsspiel.

St. Veit gewann im Abstiegs-Play-off

Erfolgreich verlief diese Runde auch für St. Veits Damenteam. Die Pongauerinnen setzten sich am Samstag im Abstiegs-Play-off gegen das Schlusslicht Höhnhart zu Hause mit 4:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:6, 11:8) durch.