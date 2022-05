Seekirchens Faustballerinnen trotzen im Verfolgerduell dem Wind

Flachgauer Faustball-Bundesligist festigt mit 4:1-Sieg in Freistadt den zweiten Tabellenplatz. St. Veit verspielt klare Führung.

Nachdem die Seekirchner Faustballerinnen am Donnerstag beim makellosen Titelverteidiger und Tabellenführer Nußbach 1:4 verloren hatten, setzten sie sich am Samstag in einem weiteren Topspiel der 1. Frauen-Bundesliga gegen Freistadt durch. Obwohl der drehende Wind in Oberösterreich vor Herausforderungen stellte, überzeugten die Flachgauerinnen gegen den Tabellendritten. Nur im zweiten Satz schlichen sich zu viele Fehler ein. Am Ende gewannen Annika Huber und Co. mit 11:4, 4:11, 11:9, 11:9 und 15:14.



Zweiter Platz soll vor Play-off gehalten werden

"Das Spiel war erneut ein Duell auf Augenhöhe, nur dieses Mal mit dem besseren Ende für uns. Wir haben uns den schwierigen Bedingungen bestmöglich angepasst und versucht fehlerfrei und kompakt zu spielen. Über diese zwei Punkte können wir wirklich stolz sein", sagte die Seekirchnerin Nicole Kempf. In den beiden abschließenden Spielen gegen die Linzer Teams Urfahr und Froschberg soll der zweite Tabellenplatz gehalten werden, um im Play-off eine gute Ausgangslage zu haben.



St. Veit verlor nach klarer Führung

St. Veits Damenteam, das am Donnerstag in Freistadt keinen Satz gewonnen hatte, musste sich am Samstag in Arnreit nach einer 3:0-Satzführung mit 13:11, 11:6, 11:4, 7:11, 7:11, 6:11 und 9:11 geschlagen geben.