Seekirchens Mission Titelverteidigung: Als Nummer eins Richtung Finale

Die Hallensaison in der Faustball-Bundesliga geht in die entscheidende Phase. Seekirchens Damenteam führt die Tabelle an und will sich Halbfinale ersparen.

SN/öfbb/lindorfer Sabine Süffert ist in Hochform.

Seekirchens Faustballerinnen sind auf dem besten Weg, beim Finalturnier der Bundesliga ihren Hallentitel verteidigen zu können. Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs führen die Flachgauerinnen die Tabelle an - zwei Punkte vor Nußbach. In den beiden Heimspielen gegen die drittplatzierten Laakirchnerinnen und Schlusslicht Froschberg am Sonntag (ab 15 Uhr) kann das Team von Trainer Mathias Karafiat den Einzug in das Final 3 fixieren. Im Visier hat Seekirchen aber mehr: "Wir wollen Erster werden, um fix im Endspiel zu stehen", sagt Obmann Gerhard Strasser. Mit Laakirchen kehrt auch Ex-Trainer Karl Müllehner nach Seekirchen zurück. Das Team des Nationalteam-Angreifers, der mit Karafiat beim amtierenden Herrenmeister Vöcklabruck spielt, schlug zuletzt Titelfavorit Nußbach. An Selbstvertrauen mangelt es aber auch den Salzburger Gastgeberinnen nicht. "Laakirchen ist eine starke Hallenmannschaft, die uns allerdings liegt. Die Duelle waren immer eng, aber wir haben oft gewonnen. Und wir sind derzeit sehr gut drauf", sagt Strasser nach fünf Siegen in Serie. Zufrieden ist der Vereinsobmann auch mit der Entwicklung des Seekirchner Herrenteams. Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse liegt das Team an der sechsten Stelle. Der Klassenerhalt ist bei acht Punkten Vorsprung auf den Vorletzten Kremsmünster nicht mehr in Gefahr. Am Samstag trifft man auswärts auf den Tabellenzweiten Enns und die fünftplatzierten Grieskirchner. "Enns ist uns noch voraus. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, spekulieren wir gegen Grieskirchen mit einem Sieg", sagt Strasser.