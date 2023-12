Seekirchens Teams laufen weiter ersten Siegen hinterher

Damen und Herren mussten auswärts je zwei Niederlagen einstecken.

Mit neu formierten Teams und dem Klassenerhalt als bescheidenem Ziel ist der ASKÖ Seekirchen heuer in die Hallensaison der Faustball-Bundesliga gestartet. Ohne frühere Stützen wie Annika Huber und Sabine Süffert sowie Florian Putre und Steve Schmutzler haben Damen wie Herren bislang schwer zu kämpfen.

Auch am Samstag gelang beiden Team nicht der erhoffte erste Sieg. Die Damen unterlagen in Linz Gastgeber Urfahr mit 5:11, 6:11, 3:11, gegen Freistadt gelang zumindest ein Satzgewinn. Ähnlich erging es Seekirchens Herren in Vöcklabruck. Auch sie waren gegen die Hausherren chancenlos und holten gegen Grieskirchen/Pötting einen Satz. Die bereits zwei Mal siegreichen Damen aus St. Veit/Pg. treten erst am Sonntag in Rohrbach an.