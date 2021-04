Seekirchner Basketballerin Valentina Klocker holte in London ihren ersten großen Titel

Als SSM-Schülerin fuhr die Seekirchnerin Valentina Klocker täglich nach München, um Basketball zu spielen. Heute ist sie Profi. "Ohne meine Mutter hätte ich es nicht geschafft", sagt die 21-Jährige.

Vor Kurzem war es so weit: Da durfte Valentina Klocker über ihren ersten großen Titel im Basketball jubeln. Die 1,85 Meter große Spielerin der London Lions holte den Sieg in der WBBL-Trophy. Im Finale schlug die gebürtige Seekirchnerin mit ihrem Team die Auswahl der Nottingham Wildcats klar mit 96:64. "Es ist toll, dass ich in meinem ersten Jahr als Profi gleich einen Titel holte. Ich bin so dankbar, dass ich Teil dieser Mannschaft bin, die eine so tolle Arbeitseinstellung und ...