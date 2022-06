49er-Duo verpasst Medaillenrennen bei Kieler Woche

Laura Schöfegger und Anna Boustani feierten Wettfahrtsieg in der Silberflotte.

Auch wenn es am Ende zu keinem absoluten Spitzenplatz gereicht hat, war die Kieler Woche für Salzburgs Topsegler eine Reise wert. Keanu Prettner und Jakob Flachberger zeigten gleich zu Beginn mit drei Podestplätzen auf und qualifizierten sich für die 49er-Goldflotte. Dort rutschten die Wolfgangseer erst im letzten Rennen aus dem Medal-Race und mussten sich schließlich unmittelbar vor Bildstein/Hussl mit Platz 13 begnügen. "Die Starts waren einfach nicht am Punkt und auch in der Nach-Start-Phase hatten wir ein paar Probleme", gestand Steuermann Prettner.

Ihre Clubkolleginnen Laura Schöfegger und Anna Boustani haben ihre Comeback-Regatta nach rund zwei Jahren mit einem Wettfahrtssieg in der 49erFX-Silberflotte beendet und landeten auf Rang 34.