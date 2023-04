Junge Salzburger wollen bei Traditionsregatta erneut in die Goldflotte

Keanu Prettner und Jakob Flachberger starten bei der Trofeo Princesa Sofia.

Mit neun Booten ist Österreich ab Montag bei der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca vertreten. Mit am Start steht auch das Salzburger Duo Keanu Prettner und Jakob Flachberger bei den 49ern.

Die Wolfgangseer haben Mitte Februar mit Rang drei bei der Lanzarote-International-Regatta einen starken Saisonstart hingelegt und wollen ihre Leistung bei der sechstägigen Traditionsregatta bestätigen. "Uns ist ein guter Einstand gelungen, aber hier vor Palma de Mallorca ist es ein komplett anderes Spiel", berichtet Vorschoter Jakob Flachberger. "Wir wollen wieder zeigen, dass wir dabei sind. Dieses Mal wird es kein Ausprobieren mehr geben, jedes Boot wird seine Karten auf den Tisch legen. Wir natürlich auch."

Das große Ziel der beiden ist es, in Spanien erneut den Sprung in die Goldflotte der besten 25 Boote zu schaffen. "Dafür braucht es in der Opening Series konstante Leistungen und ein notwendiges, aber nicht zu hohes Risiko", erklärt Flachberger. Dass sie wissen, wie es geht, haben die beiden bereits im Vorjahr gezeigt. Nach dem Einzug in die Goldflotte ließen damals aber Materialprobleme eine Verbesserung von Platz 24 nicht zu.

Heuer haben die beiden Segler vom Union Yacht Club Wolfgangsee ihr Set-up bereits ausgewählt, die Entscheidung hinsichtlich des Gennakers ist aber noch nicht gefallen. "Da warten wir die letzten Trainingstage ab, um dann die richtige Wahl für die Bedingungen zu treffen", erläutert Flachberger.

Los geht es in der 49er-Klasse erst am Dienstag. Die Konkurrenz ist jedenfalls groß. Insgesamt haben 100 Boote genannt, darunter auch die heimischen Olympiateilnehmer Benjamin Bildstein und David Hussl.