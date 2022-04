Materialprobleme bremsten Salzburger Duo in der Goldflotte aus

Das 49er-Duo Keanu Prettner und Jakob Flachberger musste bei der Princess-Sofia-Trophy vor Palma de Mallorca auf mehrere Starts verzichten und landete im Endklassement auf Rang 24.

Nicht nach Wunsch ist für Keanu Prettner und Jakob Flachberger die Princess-Sofia-Trophy vor Palma de Mallorca gelaufen. Nach starkem Start konnte sich das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee in der 49er-Klasse zwar einen Platz in der Goldflotte sichern. Dort haderten sie aber mit Materialproblemen, am Ende reichte es nur zu Rang 24.

Nach starkem Start gekentert

Die beiden Salzburger starteten mit zwei Topergebnissen in die Regatta. Zum Auftakt kamen sie sogar als Dritte in Ziel, das zweite Rennen beendeten sie auf Platz. Beim dritten Start nach knapp vierstündiger Zwangspause lagen sie erneut auf Top-10-Kurs, eine Kenterung bei der letzten Halse ließ sie aber auf Position 16 zurückfallen. "Für uns war es ein guter Tag, es wäre aber vor allem im letzten Rennen noch mehr möglich gewesen. Wir waren mit den neuen Segeln unterwegs und wussten noch nicht genau, wie wir das Boot bei diesen Windverhältnissen einstellen müssen", erklärte Prettner, der mit seinem Vorschoter Tag eins auf Rang 18 abschloss.

Als 22. für Goldflotte qualifiziert

Am zweiten Wettkampftag zeigten die Salzburger mit den Rängen elf und zehn eine konstante Leistung, die ihnen mit Rang 22 die erfolgreiche Qualifikation für die Goldflotte einbrachte. "Wir waren beim ersten Rennen richtig gut dabei, lagen an der Luv-Tonne in den Top 5, haben dann aber unnötigerweise Plätze verloren. Im zweiten Race sind wir nicht gut rausgekommen, mussten früh wegwenden und konnten noch einen zehnten Platz ins Ziel retten Die Goldflotte haben wir erreicht und damit sind wir zufrieden", berichtete Vorschoter Flachberger.

Mast verhinderte mehrere Starts

Der angestrebte Platz im Medal-Race war für das Duo vom Wolfgangsee dann jedoch schon früh außer Reichweite. Nach einem 17. Rang zum Auftakt der Goldflotte, hatten die Salzburger mit Materialproblemen zu kämpfen und konnten in den restlichen drei Rennen nicht anschreiben. "In der zweiten Wettfahrt ist uns die Fußschlaufe gerissen. Das konnten wir beheben, aber dann brach auch noch ein Teil vom Mast aus, womit der Großbaum nicht mehr zu befestigen war. Wir sind dann reingefahren, um Material zu wechseln - es war aber nicht mehr genügend Zeit, an der letzten Wettfahrt teilzunehmen. Insgesamt ein schlechter Tag für uns, weil wir drei Rennen nicht finishen konnten", zeigte sich Steuermann Prettner enttäuscht.

Probleme waren kein Einzelfall

So starteten die beiden 22-Jährigen nur als 25. in den Schlusstag. Mit den Rängen 22, 13 und 18 konnten sie im Gesamtklassement zumindest noch einen Platz gutmachen. "Mit der Teilnahme an der Goldflotte haben die beiden ihr Ziel erreicht. Es war aber dann echt schade, dass sie ob der Materialschäden keine Chance hatten, sich zu verbessern. Fast alle Teams kämpften mit diesen Problemen, die Verbindungen am Masten sind nicht stabil genug", gestand OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid.