49er-Duo Keanu Prettner und Jakob Flachberger entschied vor Barcelona sechs von neun Wettfahrten für sich.

Ein starkes internationales Comeback haben Keanu Prettner und Jakob Flachberger bei den internationalen spanischen Meisterschaften vor Barcelona gefeiert. Das 49er-Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee gewann bei der viertägigen Regatta sechs von neun Wettfahrten und damit auch die Gesamtwertung.

Für die beiden Salzburger war es der erste internationale Auftritt nach der Verletzungspause von Prettner. Der 21-Jährige hatte sich erst im Februar das Außenband gerissen, als ihr Boot beim gemeinsamen Segeln in Portugal gekentert war. Prettner verzichtete damals auf eine Operation und versuchte sich während seiner Genesungszeit fit zu halten. Erst Ende März war er wieder dafür bereit, mit seinem Partner ins Boot zu steigen. Beim zweiwöchigen Training in Spanien zeigte sich, dass der Fuß hält. "Ich war weitgehend schmerzfrei. Es hat aber ein bisschen gebraucht, bis ich wieder das richtige Gefühl für das Boot bekommen habe", berichtet Prettner.

Die Trainingsession in Spanien mit Österreichs Olympiastartern Benjamin Bildstein und David Hussl scheint sich jedenfalls gelohnt zu haben. Bei der Rückkehr ins Segelgebiet nach kurzem Heimurlaub zeigten sich die Salzburger gleich in Topform. In den ersten Rennen des spanischen Meisterschaft mussten sie sich bei für sie schwierigen Leichtwindbedingungen zwar noch mit zwei zweiten und einem vierten Platz begnügen. Danach konnten bei stärkerem Wind aber selbst die routinierten Lokalmatadore Federico und Arturo Alonso, die mit drei Siegen in die Regatta gestartet waren, nicht mehr mit den beiden mithalten. Prettner und Flachberger gewannen sechs Wettfahrten in Folge. Danach waren aufgrund der Windbedingungen keine weiteren Starts mehr möglich, womit sie mit neun Punkten Vorsprung auf die Alonso-Brüder triumphierten.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir hatten über drei Tage einen guten Speed, auch bei weniger Wind und Welle. Zudem haben wir stets gute taktische Entscheidungen getroffen. Dieses Ergebnis ist eine Bestätigung für unsere Trainingsleistungen", freute sich Vorschoter Flachberger. Zufrieden mit den Youngsters zeigten sich auch Sportdirektor Matthias Schmid. "Die Ergebnisse von Keanu und Jakob sind sehr erfreulich. Auch wenn das Feld sehr klein war, sind schon sehr gute Boote am Start gewesen", erklärte Schmidt. "Vor allem bei ihren bevorzugten Starkwindbedingungen haben sie ihr Leistungspotential voll abgerufen und dabei keine Fehler gemacht. Das ist schon sehr abgebrüht. Zudem haben sie auch bei zu Regattabeginn vorherrschenden Leichtwind mit bremsender Welle - Einflüsse, die ihnen in der Vergangenheit nicht immer in die Karten gespielt haben - tadellose Leistungen gezeigt."