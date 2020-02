Start bei Ozeanienmeisterschaft war perfekte Vorbereitung.

Gleich mit zwei Booten ist Salzburg bei den am Montag startenden Segel-Weltmeisterschaften vor Geelong vertreten. Neben den 49erFX-Damen Laura Schöfegger und Anna Boustani stehen in Australien auch die Nachwuchshoffnungen Keanu Prettner und Jakob Flachberger am Start.

Das 49er-Duo vom Wolfgangsee hat zur Vorbereitung auf seine erste große WM zuvor die Ozeanienmeisterschaft am selben Ort bestritten und dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt. "Dort hat schon vieles recht positiv funktioniert, aber wir haben für die WM natürlich noch Punkte gefunden, die zu verbessern sind - darauf haben wir uns fokussiert", erklärt Steuermann Keanu Prettner. Viel dazuzulernen gab es aber auch bei Trainingssessions mit ihren Teamkameraden Benjamin Bildstein, David Hussl und den amtierenden Weltmeistern Burling/Tuke.

Mehr als Achtungserfolge sind vom Salzburger Nachwuchs-Duo aber nicht zu erwarten. Das weiß auch OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid. "Eine WM im Olympiajahr ist für sie die schwerstmögliche Aufgabe. Es sind nur die Besten der Besten da, alle bereiten sich intensiv auf die Olympischen Spiele vor", erläutert Schmid, der den Blick schon nach vorn richtet. "Die jungen Teams profitieren von der Segelzeit enorm. Ihre Entwicklungen sind sehr positiv, sie legen jetzt den Grundstein für die nächsten vier Jahre."

"Befreit und gut vorbereitet" gehen Schöfegger und Boustani in die WM. Die beiden St. Gilgnerinnen haben sich ebenfalls bei der ozeanischen Meisterschaft an die Verhältnisse vor Ort gewöhnt und seither viel Zeit mit intensivem Training verbracht. "Wir haben vor allem versucht, die Bedingungen und die revierspezifischen Gegebenheiten in den unterschiedlichen Racing-Areas noch besser zu verstehen", erklärt Vorschoterin Boustani.

Die weiteren heimischen WM-Starter sind Tanja Frank/Lorena Abicht, Angelika Kohlendorfer/ Lisa Farthofer (49erFX), Laura Farese/Matthäus Zöchling und Thomas Zajac/Barbara Matz (Nacra 17).