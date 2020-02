Das 49er-Duo Keanu Prettner/Jakob Flachberger legte bei den Ozeanienmeisterschaften in Australien eine Talentprobe ab.

Insgesamt 14 Top-10-Platzierungen fuhren Österreichs Segelbotte am Samstag bei den Ozeanienmeisterschaften vor Geelong/Australien ein. Am besten unterwegs ist das Nacra-17-Duo Thomas Zajac/Barbara Matz als Fünfter des Zwischenklassements. Angelika Kohlendorfer und Lisa Farthofer qualifizierten sich im 49erFX für die Goldflotte, liegen aber als 19. bereits weit zurück.

Die Salzburger Junioren Keanu Prettner und Jakob Flachberger zeigten im 49er mit den Plätzen acht und neun auf. Damit fahren sie in der Silberflotte weiter, in der am Sonntag drei Rennen angesetzt sind. "Es war ein sehr guter Tag. Wir haben vom Speed her gut mithalten können, meist gute Entscheidungen getroffen und unsere Fehler gering gehalten", analysierte Vorschoter Flachberger.

Ebenfalls in der Silberflotte gehen ihre Wolfgangseer Clubkolleginnen Laura Schöfegger und Anna Boustani in den nächsten Tagen an den Start. Die beiden erwischten im 49erFX mit den Rängen neun und zehn zwar einen guten Auftakt, fielen dann aber im Zwischenklassement an die 30. Stelle zurück.



Quelle: SN