Laura Schöfegger hat in Anna Boustani die ideale Bootskollegin gefunden.

Mit Bronze beim Weltcupfinale in Marseille haben die Salzburger 49erFX-Seglerinnen Laura Schöfegger und Anna Boustani am Wochenende ihren bislang größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Steuerfrau Schöfegger sprach mit den "Salzburger Nachrichten" über die aufregende Medaillenjagd und die erfolgreiche Suche nach der richtigen Bootspartnerin.



Gratulation zur Medaille! Haben Sie insgeheim damit gerechnet? Laura Schöfegger: Nein, wir sind eigentlich ohne große Erwartungen zum Weltcupfinale nach Marseille gereist. Wir haben zwar gewusst, dass das Starterfeld recht klein ist, wollten uns aber vor allem auf uns fokussieren.



Nach dem ersten Wettkampftag sind Sie sogar in Führung gelegen. Das war natürlich toll. Wir haben ja zuvor speziell an den Starts gearbeitet und das hat gleich hervorragend geklappt. Und so eine Führung ist auch etwas ganz Spezielles, da spürst du so richtig den Nervenkitzel und du bekommst einen echten Kick. Als wir dann vor dem Medal Race nur mehr auf Rang fünf gelegen sind, sind wir mental stark geblieben und haben es dann kaum glauben können, als wir tatsächlich noch Bronze eingefahren haben.



Wie haben Sie Boustani als Partnerin gefunden? Ich kannte Sie ja schon aus unserem Club, dem UYC Wolfgangsee. Da war Sie als eine der Älteren immer schon ein Vorbild für mich. Wir haben dann probeweise ein Wochenende am Gardasee miteinander verbracht und uns dann im April letzten Jahres entschlossen, es gemeinsam zu probieren.



Wie läuft mittlerweile Ihre Zusammenarbeit? Für mich ist sie die beste Partnerin, die ich finden konnte. Bei ihr stimmen Größe, Gewicht und das Gefühl fürs Segeln. Aber wir arbeiten weiter an uns, vor allem an der Kommunikation am Boot.