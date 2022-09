Sebastian Slivon segelte bei EM auf Rang 38

Salzburger schaffte in der Silberflotte noch vier Top-10-Platzierungen. 470er-Kollegen Vadlau/Mähr landeten in der Türkei auf Platz 20.

Nicht nach Wunsch ist für Österreichs Segelteams bei der 470er-EM im türkischen Cesme gelaufen. Sowohl die Routiniers Lara Vadlau und Lukas Mähr als 20. als auch die Youngsters Rosa Donner und Sebastian Slivon als 38. verpassten ihre hoch gesteckten EM-Ziele.

Donner/Slivon segelten nach Platz 42 in der Qualifikationsrunde in der Silberflotte weiter. "Uns fehlt bei diesen Bedingungen die Geschwindigkeit im Vergleich mit den Top-Teams. Aber wir lernen ständig dazu, sammeln Erfahrung und nehmen auf diesem Top-Niveau viel mit", fasste Vorschoter Slivon vom UYC Mattsee die ersten fünf Wettfahrten zusammen. In der Silberflotte segelten die frischgebackenen U21-Weltmeister vier Mal unter die Top 10 und verbesserten sich in der Gesamtwertung auf Rang 38.

"Insgesamt war es eine sehr anstrengende Regatta für uns. Die ersten beiden Starkwindtage haben viel Kraft gekostet, durch unseren Speednachteil bei diesen Bedingungen haben wir unser Ziel - das Erreichen der Goldflotte - leider verpasst. Danach ist es uns bei deutlich weniger Wind besser ergangen. Mit der Gesamtplatzierung sind wir nicht zufrieden, es war aber wieder eine sehr lehrreiche Regatta auf Top-Niveau", analysiert Steuerfrau Donner.

Auch Vadlau/Mähr waren mit ihrem Abschneiden nicht zufrieden. "Aus seglerischer Sicht blicken wir auf eine Woche mit tollen Bedingungen zurück, leider ist uns jedoch nichts aufgegangen. Wir sind enttäuscht, aber nicht demotiviert. Wir können viel mitnehmen und lassen die Köpfe sicher nicht hängen, denn es geht Schlag auf Schlag weiter", blickt Vorschoter Mähr bereits auf die 470er-Weltmeisterschaft Ende Oktober in Israel.