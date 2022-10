Segeltalent Slivon will wieder in die Goldflotte

Salzburger hofft bei der 470er-WM in Israel auf den richtigen Wind.

Sebastian Slivon und Rosa Donner haben heuer schon einiges erlebt. Erst sicherten sich die beiden Nachwuchssegler Silber bei der U21-EM in Portugal, dann legten sie bei der Junioren-WM in Ungarn mit Gold in der U21-Wertung und Platz drei in der U24 nach. Weniger zufrieden waren der Segler vom Mattsee und seine Kärntner Steuerfrau mit ihrer Leistung bei der Europameisterschaft in der Türkei. Permanenter Starkwind ließ sie damals die Titelkämpfe nur auf dem 38. Platz abschließen.

"Uns hat bei ...