Keanu Prettner und Jakob Flachberger machten im letzten 49er-Rennen der Junioren-WM noch einen Platz gut. Gold war außer Reichweite.

Mit dem großen Ziel, eine Medaille zu holen, sind Keanu Prettner und Jakob Flachberger zur Junioren-WM ins polnische Gdynia gereist. Am Ende durfte das Segelduo vom Wolfgangsee sogar über Silber jubeln.

Dabei hatte für die beiden St. Gilgener das Jahr alles andere als glücklich begonnen. Erst im Februar riss sich Prettner das Außenband, als ihr Boot beim gemeinsamen Segeln in Portugal gekentert war. Der 21-Jährige verzichtete aber auf eine Operation und saß bereits Ende März wieder gemeinsam mit Flachberger in ihrer 49er-Jolle. Danach segelten sie viel mit Österreichs Olympiastartern Benjamin Bildstein und David Hussl.

Das gemeinsame Training scheint sich voll ausgezahlt zu haben. Bei der Junioren-WM vor Gdynia lagen Prettner/Flachberger von Beginn an auf Medaillenkurs. Zwar waren die polnischen Lokalmatadore Staniul/Sztorch in ihrem Heimrevier eine Klasse für sich. Dahinter lieferten sich die Salzburger aber ein heißes Duell mit den Uruguayern Umpierre/Diz, in dem sie im allerletzten Rennen an den Südamerikanern vorbeizogen. "Das war richtig cool. Wir sind überglücklich", sagte Prettner.