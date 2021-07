Sein bisher größter Sieg war für verstorbenen Opa

Lukas Neumayer qualifiziert sich sensationell für den Hauptbewerb in Kitz. Einem emotionalen Auftritt folgt nun ein weiterer auf der großen Bühne.

Lukas Neumayer hat eine weitere Talentprobe abgelegt und gleich bei seinem Debüt auf der ATP-Tour den Sprung in den Hauptbewerb geschafft. Der 18-jährige Salzburger feierte in der Kitzbühel-Qualifikation zwei Siege über weit höher gereihte Gegner und darf sich damit am Dienstag auf den bisher größten Auftritt seiner Karriere freuen.

Erstes ATP-Turnier, erstmals in einem großen Stadion vor Heimpublikum - es waren ohnehin außergewöhnliche Umstände, mit denen der Radstädter zurechtgekommen ist. Die Tränen nach dem 6:4, 7:6 (5) gegen ...