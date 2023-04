Selbst Hagel kann Thalgau nicht stoppen - Bürmoos jubelt im Verfolgerduell nach direkter Ecke

Spitzenreiter Thalgau trotzt einer langen Spielunterbrechung trotzt und setzt mit einem klaren Erfolg in Bergheim einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel. Erster Verfolger ist Bürmoos, das Straßwalchen in der Nachspielzeit düpiert. Brambergs neues Trainertrio feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Thalgau hat sich auch beim Tabellenschlusslicht Bergheim keinen Umfaller geleistet und am Samstag mit einem 4:1-Erfolg - dem sechsten Sieg in Serie - die Spitzenposition in der Salzburger Liga gefestigt. In der Schlussphase der ersten Halbzeit zog die Elf von Cheftrainer Christoph Gruber, die einen Aufstieg bereits ausgeschlossen hat , auf 3:0 davon. Weder der Anschlusstreffer der Bergheimer noch eine 25-minütige Spielunterbrechung wegen eines starken Gewitters - Hagel inklusive - warfen den Favoriten im zweiten Durchgang aus der Bahn. Franz Mrkonjic zerstreute mit einer direkt verwandelten Ecke alle Zweifel.

Mrkonjic und Höller treffen per Eckball

Dieses Kunststück glückte auch dem Bürmooser Co-Trainer Josef Höller. Der Mittelfeldspieler traf in der Nachspielzeit via Innenstange zum 1:0-Heimsieg gegen Straßwalchen. Das Duell Zweiter gegen Dritter hätten beiden Teams für sich entscheiden können. Straßwalchen traf in beiden Halbzeiten die Torumrandung. Ein Bürmoos-Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Und nach Höllers Treffer musste Tormann Matthew O'Connor gegen David Schörghofer retten. Bürmoos bleibt zu Hause ungeschlagen und liegt weiter sieben Punkte hinter Thalgau - und nun drei Zähler vor Straßwalchen.

Eugendorf, Siezenheim und Bramberg atmen auf

Im Abstiegskampf hatte Eugendorf am Freitag gegen Schwarzach einen Befreiungsschlag gelandet . Tags darauf gewannen auch Siezenheim (2:0 gegen Neumarkt) und Bramberg direkte Duelle. Die Oberpinzgauer, die in der Vorwoche nach ihrem Trainerwechsel Altenmarkt 7:0 abgefertigt hatten , setzten sich in Adnet mit 2:1 durch. Während Brambergs Neo-Coach Harald Panzl über den zweiten Sieg jubeln konnte, verlor Gerhard Perlak sein erstes Spiel auf der Betreuerbank der Tennengauer. "Aufgrund der ersten Halbzeit ist das verdient. Da war die Leistung kollektiv katastrophal. Mit dem 0:2 waren wir noch gut bedient", sagt Perlak.

Adnet zeigt nach schwacher Halbzeit Reaktion

Bramberg dominierte vor der Pause klar. "Eigenartigerweise funktioniert es auf einmal auch bei schwierigeren Umständen wie in Adnet", sagt Sektionsleiter Martin Innerhofer. Maximilian Schmid traf nach einem Eckball per Kopf, Felix Rangetiners Flanke fand den Weg ins lange Eck. Ein dritter Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Innerhofer hadert: "Wir haben den Sack nicht zugemacht." In den zweiten 45 Minuten nahm Adnet dann volles Risiko. Während die Bramberger im Konto die Entscheidung verpassten, verkürzte David Jelica 20 Minuten vor Spielende. "Das zweite Tor haben wir nicht mehr gemacht, aber die Leistung war dann richtig gut", sagt Perlak.