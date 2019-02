Sensationssieg: TTC Kuchl steht im Intercup-Halbfinale

Mit einem 4:3-Überraschungssieg erreicht der TTC Kuchl das Halbfinale des europaweiten Tischtennisbewerbs. Großer Matchwinner war Thomas Ziller mit zwei Einzel- und einem Doppelsieg.

"Das war schon eine Sensation, das kann man ruhig sagen", analysierte TTC-Obmann Hannes Wimmer den Sieg über die italienische Serie-A-Mannschaft A.S.D. Tennistavolo Norbello aus Sardinien. "Wir sind unglaublich stolz auf unsere Cuphelden."

Gleich zwei schwere Fehler hatten die Italiener begangen, meint Wimmer: "Sie haben am Samstag noch in Rom gespielt, haben dann in Bergamo übernachtet und sind erst am Spieltag zu uns hochgefahren, das kostet natürlich Substanz." Der zweite Fehler betraf die Aufstellung: Statt der normalen Nummer drei des Teams stellten die Italiener ihre beste Dame, Anna Brzan, auf, die teaminterne Nummer sechs und brachten zudem Topspieler Maxim Kuznetsov nach dem Doppel erst wieder im fünften Einzel: "Sie haben das Ganze wohl ein bisschen unterschätzt, sonst hätten sie nicht eine Frau als Nummer drei mitgenommen, die dachten wahrscheinlich, dass es nach dem Doppel aus ist."