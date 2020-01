Seriensiege im Wintercup sind Jakob Aichhorn zu wenig

Salzburgs bester Tennisspieler will 2020 international den nächsten Schritt machen.

Jakob Aichhorn ist seiner Favoritenrolle beim 4. und letzten Tennis-Wintercup in Anif vollauf gerecht geworden. Der 21-jährige Salzburger gab pro Match maximal fünf Games ab, besiegte im Halbfinale Daniel Geib 6:2, 6:3 und im Finale den Niederösterreicher Jan Poskicil 6:2, 6:1. Seit der knappen Finalniederlage gegen Gabriel Schmidt beim 1. Turnier in Piding war Aichhorn damit eine Klasse für sich.

"Das ist ein gutes Training, weil man doch angespannter ist und einiges ausprobieren kann", sagt Aichhorn, der nach den nationalen Erfolgen heuer international aufzeigen will. Zuletzt hatte er sich bei einem mit ehemaligen ATP-Spielern stark besetzten 25.000-Dollar-Turnier in Nussloch qualifiziert und knapp gegen die Nummer 431 der Weltrangliste verloren. In diese Regionen will Aichhorn, der als zehntbester Österreicher in der Weltrangliste auf Platz 957 rangiert, gegen Ende des Jahres vorstoßen. "Gegen diese Spieler bin ich voll dabei. Da entscheiden Kleinigkeiten und ich glaube, dass ich bald den nächsten Schritt machen kann", sagt die neue Nummer eins von Landesligist TC GM Sports Anif. Der Schützling von Willi Mandl bis März bei Turnieren in Bayern, der Slowakei und Südtirol aufschlägt.

Beim Damenturnier in Elixhausen siegte im niederösterreichischen Endspiel die topgesetzte Timea Jaruskova gegen Veronika Bokor 6:0, 6:1. Jaruskova hatte im Viertelfinale Nadja Ramskogler besiegt, Bokor die Seekirchnerin Tijana Zlatanovic.