Sernow bereitet den Club für die Zeit nach Sernow vor

Der "Mr. Volleyball" geht nach 33 Jahren in seine letzte Saison in Salzburg. Seine Tochter Lisa gibt ihr Comeback nach langer Pause.

In Berlin war gerade erst die Mauer gefallen, in Salzburg ein ambitionierter Volleyballclub in die höchste Liga aufgestiegen: Die Kombination dieser beiden Ereignisse brachte den vormaligen DDR-Nationaltrainer Uli Sernow im Sommer 1990 nach Salzburg. Aus dem vermeintlichen Kurzzeit-Engagement, das der ...