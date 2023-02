SG Tennengau holt Hallencup in Herzschlagfinale

101 Fußballerinnen waren am Samstag beim Bunte Liga Hallencup des SFV im Einsatz. Die SG Tennengau behielt trotz personeller Ausfälle die Oberhand.

Eine Leistungsschau des Salzburger Frauenfußballs, wie es sie noch nie gegeben hat: Gleich zehn Teams waren beim Bunte Liga-Hallencup vertreten. Neben den Salzburgligisten traten auch jene Clubs an, die einen Einstieg in den Meisterschaftsbetrieb für die nahe Zukunft planen. Sie sind derzeit in der "Bunten Liga" versammelt, in der sie sich in Testspielen messen können.

Die SG Tennengau jubelte am Ende über den Siegerpokal. Der regierende Frauenmeister und aktuelle Tabellenzweite hinter Eugendorf war nur bedingt Favorit, weil etliche wichtige Kräfte - darunter Torjägerin Nina Seethaler - fehlten. Im Finale gegen den SC Leogang musste nach einem 2:2 das Penaltyschießen entscheiden, die Tennengauerinnen hatten mit 2:1 das glücklichere Ende für sich.

Im Spiel um Platz drei besiegte Eugendorf den FC Pinzgau mit 3:1. Weiters: Um Platz 5: USK Hof - USK Elsbethen 1:0, Um Platz 7: Schladming - Mondsee/Seekirchen 1:3 n. P., Um Platz 9: Radstadt - Uttendorf/Niedernsill 1:2 n. P.

Das Allstar-Team: Carolin Mösl (Hof/Tor); Sarah Galler (Elsbethen), Julia Clark (Eugendorf), Anna Zimmerebner (Tennengau), Sarah Eder (Leogang).