Kickboxerin Stella Hemetsberger: Sie stemmt jede Herausforderung

Der Tag beginnt früh für Stella Hemetsberger. Schon in den Morgenstunden bereitet sie sich auf das Training vor. Weil im November die Weltmeisterschaft im Kickboxen vor der Tür steht, trainiert sie aktuell zwei Mal täglich. Während den Vorbereitungen für Wettkämpfe ist das Routine für die Kampfsportlerin, die nebenbei Sportwissenschaften studiert, eine Polizeiausbildung absolviert und zum Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres gehört. Ehrgeiz und Disziplin scheinen der Salzburgerin früh in die Wiege gelegt worden zu sein. "Alles was ich mache, will ich gescheit und gut machen. Da ergibt sich die Disziplin automatisch", erklärt sie.

Mit 13 Jahren fand sie zum Boxsport

Dabei begann ihr Erfolgsweg durch einen Zufall. Mit 13 Jahren kam sie dank einer Freundin ihrer Mutter im RS-Gym in Siezenheim erstmals mit dem Boxsport in Berührung. Sportlich ist Hemetsberger aber schon immer gewesen. Damals war sie Schützling von Christin Fiedler und Roland Schwarz, der sie bis heute noch trainiert. Für österreichische Verhältnisse startete Hemetsberger zwar früh mit dem Boxsport, in anderen Ländern ist das aber keine Seltenheit. Woanders ist die Sportart etablierter, wodurch auch mehr Boxerinnen bei Wettkämpfen teilnehmen. "Bei uns trainieren sehr viele Frauen, aber es gibt wenige, die bei Wettkämpfen mitmachen", erklärt die Salzburgerin, die deshalb oft gegen erfahrene Gegnerinnen antreten musste. So auch bei ihrem ersten Wettkampf mit 17 Jahren: Der ging zwar nicht für Hemetsberger aus, aber "mit meinem ersten Wettkampf habe ich gemerkt, das ich den Sport machen will".

World Games 2022 in den USA waren ihr großer Erfolg

Mittlerweile zählt die 24-Jährige viele Siege und Medaillen. Erst kürzlich hatte sie beim Italian Kickboxing World Cup in Jesolo Gold gewonnen. Auf ihren größten Erfolg bei den World Games 2022 in den USA blickt sie bis heute zurück: "Kickboxen ist leider noch nicht olympisch. Die World Games sind deshalb so etwas wie Olympia für uns. Während dem Sieg habe ich alle Emotionen gefühlt. Und mich natürlich enorm gefreut." Ihr Kampfname "always hungry" geht unter anderem auf genau diesen Hunger nach Herausforderung zurück. Auf die nächsten Herausforderungen freut sich Hemetsberger bereits: Nach der Kickbox-Weltmeisterschaft in Portugal im November geht es im Dezember zur Europameisterschaft im Thaiboxen. Und auch die Polizeischule beginnt wieder.