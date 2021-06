Sie will den ÖM-Titel stemmen

Die Karriereleiter im Gewichtheben kraxelt Christiane "Chrissy" Schröcker (39) steil hinauf. 2012 bestritt sie ihren ersten Wettkampf. Am 3. Juli hat sie den Staatsmeistertitel in der 59 kg Klasse im Visier.

Fünf bis sechs Mal die Woche trainiert die gebürtige St. Michaelerin Gewichtheben und Assistenzübungen kombiniert mit CrossFit. Seit 2016 geht das so. "Seit 2016 betreibe ich Gewichtheben nach der Lehrmethode. Vorher und immer wieder zwischendurch 'Crossfitstyle Hochreißen'. Richtig nach Plan und spezifisch arbeite ich im Gewichtheben erst seit mich die 'Lochner' aufgenommen haben."

2011 hat sie als 30-Jährige mit CrossFit in der Stadt Salzburg begonnen. Es geht dabei von Ausdauer, Geschicklichkeit bis hin zum Schwimmen. 2014 wurde dann von Stefan Moser die Trainingshalle "CrossFit Convalis" gegründet. Sie war von Anfang an dabei und hat auch die Ausbildung zur CrossFit- und Fitness- Trainerin gemacht. Die ersten Wettkämpfe im CrossFit hat Christiane Schröcker 2012 in Österreich und später auch international in Europa absolviert. "Sie hat natürlich sehr von ihrer Athletik aus ihren Jugendjahren profitiert und schnell Fortschritte gemacht."

Seit März 2019 betreibt sie hauptsächlich Gewichtheben, ist aber noch immer Coach in der CrossFit Box Convalis. Im Gewichtheben hält die Powerfrau alle österreichischen Rekorde der Masters in der Alterskasse 1 (35 - 39 Jahre) in den Gewichtsklassen 55 kg und 59 kg und auch sogar den Österreichischen Rekord in der Allgemeinen Klasse in der 55 kg Klasse mit 89 kg im Stoßen.

Auf Anraten ihren Coaches Rudolf Kobler hat sie nun definitiv die Gewichtsklasse gewechselt und startet bei den Staatsmeisterschaften der Frauen im Gewichtheben am 3. Juli in Öblarn/Steiermark trotz harter Konkurrenz in der 59 kg Klasse. "Das ewige Abkochen, auch wenn es nur zwei bis drei Kilogramm sind, kostet in Regel Substanz."

Jetzt als vollwertige 59-kg-Heberin greift sie bei den Staatsmeisterschaften - trotz großer Konkurrenz in dieser Gewichtsklasse in Österreich - wieder an.

Beim Internationalen Online Women Weightlifting Grand Prix am 21./22. Mai überzeugte Christiane Schröcker mit einer ganz starken Leistung von 74 Kilogramm im Reißen und 94 Kilogramm im Stoßen und das bei 59,45 kg Körpergewicht, also knapp ein halbes Kilo Übergewicht auf die 59 kg Klasse. "Da hat sie der jungen Konkurrenz schon mal etwas vorgelegt und gezeigt, dass man auch mit fast 40 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört. 'Chrissy' kann sicherlich, wenn keine Probleme wie Verletzungen dazwischen kommen, noch ein paar Kilos drauf legen", sagt Coach Kobler.

Chrissy Schröcker: "Ich möchte weiterhin mit viel Freude und Ehrgeiz, und vor allem gesund auf diesem Niveau weitertrainieren können. Meine Schüler sind sehr stolz auf mich. Sie wollen immer meine Pokale und Medaillen sehen und schauen sich auch Videos von mir auf Youtube an." Christiane Schröcker ist Lehrerin in der Volksschule in Liefering.