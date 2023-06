Sieben Ideen für das Fußball-Unterhaus der Zukunft

In den kommenden Jahren wird es im Amateurfußball Veränderungen brauchen.

Wie kann das Fußball-Unterhaus auf ein solideres Fundament gestellt werden? Die Ideen fehlen nicht.



1. Expertenkommissionbringt frischen Wind

Der Salzburger Fußball ist keine homogene Gruppe. Je nach Region, Spielklasse oder Finanzkraft unterscheiden sich die Anforderungen und Interessen der Vereine. Der Salzburger Fußballverband hat die schwierige Aufgabe, möglichst allen Mitgliedern gerecht zu werden. Nun sind neue Impulse gefragt. Eine Expertenkommission kann diese liefern.

2. Der Fußball muss teurer werden

Es mag in Zeiten der Teuerung unpopulär sein, aber Fußballvereine bieten ihre Dienstleistung zu billig an - gerade im Vergleich zu anderen Sportarten. Höhere Mitgliedsbeiträge, die aktuell bei rund 150 Euro pro Jahr liegen, können und müssen dann in die Nachwuchsarbeit fließen.