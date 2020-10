Sieben Jahre nach Wettskandal: Taboga gibt Comeback im Unterhaus

Dominique Taboga, der 2013 die zentrale Figur in einem Wettskandal im österreichischen Fußball war, spielt wieder. Der 36-Jährige wird für den SK Strobl auflaufen.

Der SK Strobl gab die Verpflichtung am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite bekannt. Bei dem Verein der 1. Landesliga waren mit Thomas Stadler (früher Kapfenberg) und Thomas Laimer (Austria Salzburg, LASK) bereits in der Vergangenheit Ex-Profis

Für Strobl zu spielen, lag für Dominique Taboga nahe, zumal er mit seiner Familie in dem Ort lebt und mit seiner Lebensgefährtin am Fuße der Postalm demnächst einen Gastronomiebetrieb eröffnen will.

"Nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen des SK Strobl hatte ich sofort ein gutes Gefühl und möchte bei den zukünftigen Projekten gerne mithelfen", wird Taboga zitiert. "Die Mannschaft hat mich sofort gut aufgenommen und ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate mit ihnen. Auch wenn ich nach den sieben Jahren Spielpause noch einiges aufholen muss, versuche ich mich positiv in den Trainingseinheiten einzubringen und mit meinen Erfahrungen dem Team zu helfen", freut sich der Verteidiger auf seine neue Aufgabe.

Robert Schwarz, der Vorstandsvorsitzende des Vereins, sagt: "Wir freuen uns riesig, dass Dominique für uns spielen wird. Er war schon seit einiger Zeit öfter als Zuschauer dabei. Irgenwann sind wir dann ins Reden gekommen, ob er nicht wieder aktiv dabei sein will."

2013 hatte Taboga als Spieler des damaligen Bundesligaclubs SV Grödig den Wettskandal auffliegen lassen. Der Verteidiger hatte bereits seit mehreren Jahren immer wieder Spiele manipuliert. In einem Prozess wurde er zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Eine lebenslängliche Sperre der Bundesliga wurde später auf fünf Jahre reduziert. Die Hauptfigur des Betrugsnetzwerks, der ehemalige Nationalspieler Sanel Kuljic, erhielt eine Haftstrafe von fünf Jahren.

Quelle: SN