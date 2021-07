Sieg im Stadtderby: "Austria ist nicht umsonst Titelfavorit"

Die Violetten untermauerten beim 3:0-Heimsieg gegen den SAK vor großer Kulisse ihren Favoritenstatus in der Regionalliga Salzburg.

Das Stadtderby zum Saisonstart in der Regionalliga Salzburg hat am Samstag alle Versprechen gehalten: Mehr als 1300 Zuschauer in Maxglan, zwei Teams, die sich nichts schenken, und am Ende gewinnt - wie beide Male im Vorjahr - die Austria. "Ein überragender Auftakt. Darauf haben sich alle gefreut", sagte der Trainer der Hausherren, Christian Schaider, nach dem 3:0-Erfolg über den SAK.

Nachdem das Duell der Stadtrivalen wegen des großen Andrangs der Zuschauer zehn Minuten später angepfiffen werden musste, dauerte ...