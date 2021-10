Sieg und Schanzenrekord: Kramer überstrahlt kollektiven Absturz der ÖSV-Adler

Marita Kramer gewann das Sommer-Grand-Prix-Finale in Klingenthal mit Schanzenrekord. Pleiten, Pech und Pannen bei den ÖSV-Herren.

Turbulenter Ausklang der Sommer-Grand-Prix-Serie im Skispringen: Während Österreichs Herrenteam am Wochenende in Klingenthal viel mehr durch schlechte Anzüge als durch gute Sprünge auffiel, feierte Marita Kramer einen eindrucksvollen Sieg. Die Salzburgerin gewann am Samstag dank eines Superflugs auf 141,5 Meter das Grand-Prix-Finale in der Vogtland-Arena. Die in diesem Monate 20 Jahre alt werdende Kramer sprang nach 128 Metern im ersten Durchgang zu einem neuen Schanzenrekord und ließ damit die zur Halbzeit führende Slowenin Urša Bogataj noch fast 18 Punkte hinter ...