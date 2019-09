Sieger SAK streut Saalfelden Rosen

Der Leader gewinnt hochklassiges Regionalliga-Schlagerspiel mit 3:1.

Die rund 500 Zuschauer in der Nonntaler HCS-Arena bekamen am Samstag im Regionalliga-Schlager zwischen Tabellenführer SAK und dessen ersten Verfolger Saalfelden viel für ihr Geld geboten. Für den ersten Aufreger sorgten aber nicht die 22 Spieler, sondern Andreas Fötschl: Der SAK-Trainer forderte nach einem schweren Foul an seinem Goalgetter Mersudin Jukic zu vehement eine Rote Karte. Schiedsrichter Mario Weghofer zeigte Fötschl innerhalb weniger Augenblicke zwei Mal die Gelbe Karte und verbannte ihn auf die Tribüne. "Für mich war die Reaktion des Schiedsrichters komplett überzogen", ärgert sich Fötschl, der in der Folge per Handy mit der Trainerbank verbunden war und kurz vor der Pause eine Großchance des Gegners sah. SAK-Goalie Hans-Peter Berger bewahrte seine Truppe mit einer starken Parade aber vor einem Rückstand.

In der zweiten Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. In der 47. Minute ging Saalfelden nach einem SAK-Fehler in Führung. Routinier Robert Strobl, der einen Elfer (52.) verwandelte, und Daniel Raischl, der nach einer Flanke von Elias Kircher per Kopf zur Stelle war (57.), drehten das Spiel aber. "Nach dem 2:1 hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle", erklärt Fötschl. In der Schlussphase stellte Philipp Stadlmann den 3:1-Endstand her.

"Ein hochklassiges Spiel. Meiner Meinung nach sind sich die derzeit besten Teams der Liga gegenübergestanden", sagt Fötschl. Auch SAK-Präsident Christian Schwaiger war voll des Lobes für den Gegner: "Saalfelden hat sehr stark gespielt, dank einer sensationellen Leistung haben wir aber gewonnen. Ich bin mir aber sicher, dass die Pinzgauer noch nicht bei 100 Prozent ihrer Stärke sind."

Beim SAK heißt es nach dem sechsten Sieg in Serie nun volle Konzentration auf das Stadtderby gegen den Erzrivalen Austria Salzburg. "Auch wenn die Austria jetzt drei Mal in Serie verloren hat, dürfen wir sie nicht unterschätzen. Ich erwarte einen heißen Fight", betont Fötschl.