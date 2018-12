Silvesterlauf: Hollaus peilt fünften Sieg an

Der Triathlet wird von Günther Matzinger und Co. gefordert.

Exakt 20 Jahre nach dem ersten Silvesterlauf hierzulande (damals noch in der Salzburger Altstadt) ist der Laufboom ungebrochen. Beim Leimüller-Silvesterlauf in Seekirchen ist das Starterfeld von 755 Teilnehmern am Montag restlos ausgebucht. Erstmals gibt es ein eigenes Junior Race (13 Uhr), der Hauptlauf über 5,8 Kilometer steigt um 13.30 Uhr.

Bei Triathlet Lukas Hollaus könnte der Geburtstermin seines Kindes einen fünften Erfolg in Seekirchen verhindern. Anderweitig unterwegs sind Vorjahressieger Peter Herzog (mit dem ÖLV-Marathonteam in Peuerbach) sowie Manuel und Hans-Peter Innerhofer (Innsbruck). Prominenz gibt's trotzdem reichlich von Günther Matzinger über Robert Merl, Lukas Pertl und Manuel Wyss bis zu Lauren Greil und Sabine Hofer bei den Frauen. Dem Fitness-Check zum Jahresende stellt sich auch der frischgebackene FIFA-Referee Sebastian Gishamer.

Quelle: SN