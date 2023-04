Simon Marchl bei Ringer-EM in der Quali gescheitert

Bezwinger des Walsers schied bereits im Achtelfinale aus. Markus Ragginger kämpft in Zagreb ab Samstag um Edelmetall.

Simon Marchl musste sich bei der Europameisterschaft im Ringkampf in Zagreb früh geschlagen geben. Der Walser Freistilexperte verlor am Dienstag seinen Auftaktkampf in der Qualirunde bis 74 kg gegen Dzhabrail Gadzhiev mit 1:6 und musste damit auf den Finaleinzug des Aserbaidschaners hoffen. Gadzhiev scheiterte aber bereits im Achtelfinale mit 4:9 am Italiener Frank Chamizo Márquez, womit Marchl keine weitere Chance erhielt. "Das ist sehr schade. Simon ist in seinem Kampf zur Pause noch mit 1:1 voran gelegen, dann aber gleich in eine Aktion gelaufen, die ihn vier Punkte gekostet hat. Den Vorsprung hat der Aserbaidschaner dann geschickt verwaltet", erklärt Nationaltrainer Georg Marchl.

Die Medaillenhoffnungen des A.C. Wals ruhen nun auf Markus Ragginger. Der Vize-Welt- und Europameister der U23 von 2022 steigt am Samstag erstmals auf die Matte. Der Griechisch-römisch-Spezialist (bis 97 kg) hat heuer bereits bei zwei internationalen Turnieren Bronzemedaillen geholt. "Er ist wirklich gut drauf und zählt sicher zu den absoluten Medaillenkandidaten. Das Feld hier ist zwar enorm dicht, aber bislang hat er bei internationalen Titelkämpfen eigentlich immer abgeliefert", betont Georg Marchl.