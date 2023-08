Simon Marchl gewinnt in Bukarest Weltcup-Bronze

Walser Ringer sicherte sich nach Halbfinalniederlage noch einen Podestplatz. Benedikt Huber blieb ohne Sieg.

Simon Marchl scheint vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Belgrad in starker Form zu sein. Der Walser Ringer gewann am Samstag beim Weltcupturnier in Bukarest die Bronzemedaille. Clubkollege Benedikt Huber schaffte als Neunter zumindest einen Top-10-Platz.

Marchl stieg nach einem Freilos erst im Viertelfinale in die Klasse bis 74 kg ein. Dort ließ er dem ehemaligen Drittplatzierten der Panamerikanischen Meisterschaften, Luis Rochez aus Honduras, keine Chance und feierte einen ungefährdeten 8:2-Sieg. Im Kampf um den Finaleinzug lieferte er sich mit dem Schweizer Tobias Portmann ein heißes Duell, in dem er am Ende mit 8:10 knapp den Kürzeren zog. Im Bronzekampf fertigte Marchl den Turkmenen Vepy Hemenekov souverän mit 12:2 ab und sicherte sich noch die Bronzemedaille.

Freistilkollege Benedikt Huber musste sich in der Klasse bis 70 kg gleich zum Auftakt Constantin Chirilov mit 0:10 geschlagen geben. Da der Moldawier aber bis ins Finale durchmarschierte, bekam der Walser noch eine zweite Chance in der Hoffnungsrunde. Dort hielt er den Kampf gegen den Bulgaren Stefan Ivanov lange offen, musste sich aber am Ende mit 8:12 geschlagen geben.