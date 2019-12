SK Strobl: "Unser Verein ist gefährdet"

Anfang Dezember musste Strobl sein Flutlicht auf dem Trainingsplatz abreißen. Weil eine schnelle Alternative nicht in Sicht ist, blickt der Fußball-Landesligist pessimistisch in die Zukunft.

Obwohl die Kampfmannschaft des SK Strobl eine starke Hinrunde als Vierter der 1. Landesliga abgeschlossen hat, herrscht bei den Flachgauern derzeit Krisenstimmung. Vor rund zwei Wochen musste der Fußball-Landesligist sein nicht genehmigtes Flutlicht auf dem Trainingsplatz endgültig abreißen. Das Problem ist dem Verein und der Politik schon seit vielen Jahren bekannt. An Alternativen wird schon lang gebastelt, passiert ist bisher aber nichts. "Seit über einem Jahrzehnt bemüht sich der ganze Club um eine Lösung", erklärt Strobl-Sektionsleiter Roland Hackl Mitte November im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten".

Mitte Jänner startet Strobl mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison, nur dank der Hilfe zweier Nachbarvereine steht die Mannschaft von Trainer Slavisa Mirkovic nicht ohne Trainingsmöglichkeit da. "Wir können ein Mal in der Woche den Kunstrasen in Gmunden benutzen und ein Mal in der Woche nach Ebensee ausweichen. Würden uns diese beiden Clubs nicht helfen, dann würden wir im Dunkeln dastehen. Wir sind Gmunden und Ebensee sehr dankbar", erklärt Strobl-Obmann Robert Schwarz, dessen Kicker das ganze Frühjahr zum "Reisen" gezwungen sind. "Wir arbeiten fieberhaft an der Lösung des Problems. Ein neuer Trainingsplatz ist schon in Planung, leider fehlen noch Bewilligungen. Die Lage ist aber prekär, unser Verein ist gefährdet. Selbst wenn die nötigen Gutachten positiv ausfallen, heißt es noch lang nicht, dass wir eine neue Trainingsmöglichkeit bekommen. Wir fühlen uns seit Jahren von vielen Seiten im Stich gelassen."

Sollte der Landesligist keinen neuen Trainingsplatz mit Flutlicht bekommen, wird man über kurz oder lang große Probleme in der Kampfmannschaft bekommen. "Es ist keine Dauerlösung, dass wir fürs Training zu Nachbarvereinen ausweichen müssen. Über Jahre können wir das nicht machen. Sollte nichts passieren, sehen wir uns gezwungen, die Kampfmannschaft abzumelden. An dieses Szenario will ich aber nicht denken, ich gehe noch immer davon aus, dass sich alles zum Positiven wenden wird", betont Schwarz, der mit seinen Vorstandskollegen weiterhin kämpfen wird. "Wir geben nicht auf und hoffen, dass der Einsatz des Vereins belohnt wird und wir einen neuen Trainingsplatz mit Flutlicht bekommen werden."