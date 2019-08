Die Salzburger Bernhard Tritscher und Barbara Walchhofer liefen im Regenrennen zum Skiroller-Staatsmeistertitel.

Der Salzburgring war am Sonntag fest in der Hand der rollenden Ausdauersportler. Bei der zehnten Auflage von "Skate the Ring" glühten 433 Teilnehmer über die Rennstrecke im Nesselgraben. Hatten die Speedskater und Kickbiker dabei noch perfekte Witterungsbedingungen vorgefunden, sorgte ein Wolkenbruch unmittelbar nach dem Start des Skirollerbewerbs für ein Regenrennen. Am besten kamen mit den schwierigen Verhältnissen die ÖSV-Langläufer Bernhard Tritscher aus Saalfelden und Barbara Walchhofer aus Altenmarkt zurecht, die sich jeweils den Staatsmeistertitel sicherten.

"Es hat wie aus Kübeln geschüttet. Obwohl die Athleten dann eher auf Wasserskiern als auf Skirollern unterwegs waren, sind wir sturzfrei geblieben", versichert Cheforganisator Thomas Stöggl, der nach zehn Jahren als Veranstalter künftig kürzertreten wird. Zum Abschluss nahm er selbst gleich an zwei Bewerben teil, spulte dabei fast 93 Kilometer ab. "Ich wollte meinen persönlichen Wasalauf auf dem Ring absolvieren", sagt der 42-jährige Elsbethner, der auf den Inlineskates als Gesamt-21. und bester Salzburger hinter Johannes Hahnekamp Vizestaatsmeister wurde. "Ohne spezielle Vorbereitung beim ersten Rennen seit zwei Jahren war das schon überraschend."

Quelle: SN