Skater laden zur zweiten Ausgabe von"Rock the Park"

Am 30. September dreht sich in der Bezirkshauptstadt alles rund ums Skaten. Der St. Johanner Skateverein lädt dann zum "Rock the Park"-Contest und "Jeder kann mitmachen - ganz egal ob jung oder alt, Anfänger oder Profi. Wichtig ist nur der Spaß am Skaten", hebt Vereinsobmann Alex Petutschnig hevor.

BILD: SN/SW/WOLFGANG KOFLER Mit der zweiten Ausgabe von „Rock the Park“ will der St. Johanner Skateverein den Randsport erneut in den Fokus stellen.

Nachdem man im vergangenen Jahr mit der Premiere von "Rock the Park" in St. Johann eine Art Renaissance des Skatesports feierte, will der St. Johanner Skateverein rund um Obmann Alex Petutschnig den Vorjahreserfolg am 30. September wiederholen. "Jeder kann mitmachen - ganz egal ob jung oder alt, Anfänger oder Profi. Wichtig ist nur der Spaß am Skaten", unterstreicht Petutschnig. "Für unter 16-jährige Starter gibt es dann auch eine eigene Wertung und sie werden mit Sachpreisen und Goodies belohnt. Anmelden kann man sich direkt vor Ort am Turniertag ab 10 Uhr. Um 13 Uhr beginnen dann die Wettkämpfe und um 20 Uhr geht's weiter zur Siegerehrung sammt Afterparty." Schon im Vorjahr strömten zahlreiche Skatefans zum Gelände neben dem St. Johanner Fußballplatz, um den Besten aus nah und fern zuzujubeln. Doch der Verein verfolgt mit dem Contest auch höhere Ziele: "Wir wollen damit auch den Sport in unserer Stadt verankern, weil wir glauben, dass die Jugend viel daraus lernen kann. Denn nicht nur in sportlicher Sicht gehört viel Disziplin und teilweise auch Mut dazu - das Zwischenmenschliche steht beim Skaten genauso im Fokus. " Um den Sport der regionalen Jugend näherzubringen, lud der Skateverein auch zum Workshop im Sommer. Dabei wurden Kinder eingeladen, zum Skatepark zu kommen, wo die Erfahrenen den Nachwuchs bei den ersten Schwüngen auf dem Board begleiteten.