Die Schneekontrolle für die Weltcup-Rennen der Damen in Zauchensee fiel wie erwartet positiv aus.

Am 11. und 12. Jänner ist Zauchensee Schauplatz des alpinen Damen-Skiweltcups. Am Samstag erfolgte auf der Weltcupstrecke die obligate Schneekontrolle. Im Beisein von OK-Präsident Michael Walchhofer, Streckenchef Alexander Kronreif, Rennleiter Thomas Gsodam und OK-Pistenexperte Heinz Stohl wurde diese von Atle Skaardal (FIS) durchgeführt, der nach der Schneekontrolle grünes Licht für die beiden Weltcupentscheidungen in Zauchensee gab.



Auf der gesamten Weltcupstrecke wurde eine ausreichende Schneedecke (größtenteils über einen Meter) festgestellt. Ab sofort wird das Hauptaugenmerk auf die Pistenpräparierung gelegt, damit den Skirennläuferinnen trotz der großen Neuschneemengen über die Weihnachtsfeiertage in der Weltcupwoche eine perfekte Rennpiste für Abfahrt und Kombination (Slalom und Super G) präsentiert werden kann.



Quelle: SN