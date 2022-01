Lukas Passrugger, Stefan Schaidreiter und Noah Geihseder gewannen im Slalom Gold, Silber und Bronze. Theresa Fritzenwallner aus Bischofshofen wurde Zweite.

Salzburgs Skinachwuchs hat am Samstag bei den Slalom-Jugendmeisterschaften in Hinterstoder groß abgeräumt. Besonders stark präsentierten sich die Fahrer aus Kleinarl. Lukas Passrugger gewann bei der U21, der für den SC Wagrain startende gebürtiger Kleinarler Noah Geihseder sicherte sich in derselben Altersklasse Bronze. Die fehlende Silbermedaille für Kleinarl holte Stefan Schaidreiter in der U18. Salzburgs einzige Medaille im Damenbewerb gewann Theresa Fritzenwallner aus Bischofshofen mit Silber.