Salzburger gewann am Freitag zwei Junioren-Slaloms.

In Topform hat sich Lukas Gasser am Freitag bei zwei nationalen Jugendrennen am Pass Thurn gezeigt. Das 19-jährige Skitalent des SC Bruck gewann beide Slaloms vor dem Tiroler Joshua Sturm und dem Osttiroler Kilian Pramstaller. Dabei fuhr Gasser jeweils im ersten Durchgang noch mit Zurückhaltung und fixierte seine Siege erst mit Laufbestzeiten im zweiten Durchgang.

Als nächstes stehen für den Salzburger Skinachwuchs kommende Woche Rennen auf der Reiteralm an, in denen die Österreichischen Meister 2020 im Riesenslalom, im Super-G und in der Superkombination ermittelt werden.



Quelle: SN